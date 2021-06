ROMA – Vaccino AstraZeneca solo per gli over 60. Lo ha deciso il Comitato tecnico-scientifico dopo la morte della 18enne Camilla Canepa. La decisione è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa a alla quale hanno partecipato il ministro della Salute, Roberto Speranza, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, il Coordinatore del Cts Franco Locatelli e il portavoce del Cts Silvio Brusaferro. Per le seconde dosi si è deciso di dare una raccomandazione per impiegare una stessa dose dello stesso vaccino per over 60, mentre per gli under 60 “pur in assenza di segnali di allerta preoccupanti – ha detto Locatelli – la raccomandazione è per la vaccinazione eterologa”: quindi con una diversa tipologia di vaccino rispetto ad AstraZeneca.

17:27 – Ancora Locatelli: “Gli studi hanno previsto due dosi uguali di vaccino, tuttavia vi sono tutti i presupposti teorici e reali dall’immunologia per ipotizzare che combinare due tipologie di vaccini non porti alcun detrimento se non qualche vantaggio. Ci sono studi già disponibili che documentano il profilo sicurezza favorevole e una risposta anticorpale rassicurante per l’efficacia. Anche qui però su numeri più grossi monitoreremo la situazione”.

17:22 – La decisione di somministrare Astrazeneca solo agli over 60 “avrà qualche impatto sul piano” vaccinale ma “sono sicuro che fra luglio e agosto riusciremo a mitigare questo impatto”. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo in conferenza stampa, sottolineando che in ogni caso c’è la “sostenibilità logistica” per cambiare il piano.

17:20 – “I vaccini hanno salvato tante vite e AstraZeneca ha portato a dei numeri, come quelli del regno Unito, che qualche settimana fa tutti noi invidiavamo”, ha aggiunto Locatelli.

17:12 – Ancora Locatelli sulle decisioni del Cts: “Per le seconde dosi degli under 60 “considerare la vaccinazione con una diversa tipologia di vaccino” rispetto ad AstraZeneca

17:08 – il Coordinatore del Cts Franco Locatelli: “Abbiamo raccomandato per le prime dosi di vaccinazione di riservare AstraZeneca agli over 60”

17: 02 – “Crediamo fermamente nella scienza e la campagna di vaccinazione è l’uncia strada che abbiamo per uscire da questo periodo di pandemia. Ringrazio gli italiani che stanno aderendo in maniera significativa alla campagna: siamo quasi a un italiano su due con la prima dose”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in apertura di conferenza stampa.

17:00 – Il vaccino di Astrazeneca è fortemente raccomandato per gli over 60 mentre chi ha meno di sessant’anni e ha già fatto una dose del siero a vettore virale farà la seconda con Pfizer o Moderna. E’ questa l’indicazione contenuta nel parere del Comitato tecnico scientifico che rimanda ogni decisione alle autorità competenti.