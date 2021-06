Barbagallo punge Musumeci: “Ancora nessuna ricandidatura ufficiale”

TAORMINA (MESSINA) – Da Taormina, dove ha riunito il Partito democratico per parlare di turismo e rilancio, il segretario regionale dem, Anthony Barbagallo, lancia una frecciatina al governatore Nello Musumeci in chiave Regionali. “Siamo giunti a una data significativa – dice Barbagallo -. Oggi il giorno in cui Musumeci avrebbe dovuto annunciare la propria ricandidatura con una grande iniziativa e invece non c’è traccia né della ricandidatura né dell’iniziativa del governo regionale”.

La convention che non c’è

Il riferimento è alla convention governativa che era stata annunciata anche sui canali social di Diventerà bellissima, il movimento del governatore, per l’11 e 12 giugno. ‘Il governo della Regione – Tre anni di lavoro per la Sicilia’ fu il titolo scelto per un evento che era stato fissato a Palermo e che al momento è scomparso dai radar. In casa centrodestra, infatti, non tutti sembrano convinti del Musumeci bis o sono disposti a firmare una delega in bianco al governatore senza che ci sia prima una trattativa.

Il Pd e il rilancio del turismo

Barbagallo, che da tempo tesse la tela dell’alleanza con i Cinquestelle in vista del voto del 2022, intanto si prepara al meeting di Taormina: “Sarà una giornata di proposte e incontri con le associazioni di categoria e gli operatori del settore per tracciare i percorsi di rilancio del turismo”.

