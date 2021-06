Bici elettriche truccate e musica a tutto volume, blitz a Mondello

PALERMO – Commercializzate come bici elettriche, sono state trasformate dai proprietari in mezzi assimilabili ai ciclomotori e per questo gli agenti del commissariato di polizia di Mondello, a Palermo, hanno sottoposto a fermo amministrativo una decina di due ruote privi di targa e assicurazione, guidati da ragazzi senza patente. Nel corso di altri controlli sono stati denunciati, sempre a Mondello, alcuni giovani per disturbo alla quiete pubblica: avevano acceso gli impianti stereo delle loro auto, nel parcheggio Mongibello di via Tolomeo, diffondendo musica ad alto volume. Le vetture sono state sottoposte a sequestro penale.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA