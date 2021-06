Blitz ‘Perieci’, quattro condanne diventano definitive

ENNA – Tornano in carcere i fratelli Giuseppe e Giovan Battista Di Marca, Ivan Bavuso e Gianfilippo Di Natale, che erano stati arrestati dai carabinieri di Pietraperzia (Enna) nel 2018 nell’ambito del blitz ‘Perieci’ coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Le accuse contestate furono di associazione

finalizzata al traffico di droaa, aggravata dalle modalità mafiose, furto aggravato, ricettazione, rapina e porto abusivo di armi. Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati, per cui le condanne per compelssivi 26 anni sono diventate definitive. I quattro si trovano ora in carcere a Siracusa e a Catania.