Catania, si pensa ad un pre-abbonamento per coprire delle falle

CATANIA – Sono giorni decisivi questi per il futuro del Catania, che, però, sembra essere molto incerto. I soci della Sigi stano lavorando senza sosta per evitare, come fatto lo scorso anno, il fallimento del club. La situazione, adesso, sembra ancora più difficile.

I soci ieri sera sono rimasti a lungo a lavorare a Torre del Grifo. Entro un paio di giorni i 24 componenti della Sigi, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, dovranno decidere se ricapitalizzare o rinunciare addirittura all’iscrizione. Questa ipotesi però è la meno plausibile e si sta cercando di convincere i gruppi, che si sono fatti avanti per chiedere informazioni ad investire. La sensazione, scrive sempre il quotidiano, è che questi gruppi al momento non vogliano investire perché la società potrebbe fallire e aspettano questo per non dover rischiare di ritrovarsi a spendere soldi ma senza avere nulla in mano.

In questi giorni ha anche provato a tastare il polso dei catanesi proponendo un pre-abbonamento, da sottoscrive dopo l’iscrizione del club al prossimo campionato, in modo tale da racimolare denaro, ma che non potrebbe coprire grandi falle