Montante, Taormina attacca: “Un pezzo di magistratura…” VIDEO

CALTANISSETTA – Processo montante, l’avvocato Carlo Taormina attacca i magistrati, durante l’intervista di LiveSicilia.

“Noi – dice il legale dell’ex paladino dell’Antimafia – abbiamo da far confrontare la Corte, che ci sembra attenta, perché capisca come sono andate le cose e cioè che c’è stato un pezzo di magistratura che in primo grado ha fatto le cose che non voleva fare, per violazione di legge indotta”.

L’attacco

Taormina è un fiume in piena (GUARDA IL VIDEO INTEGRALE), e rincara la dose: “Ha visto mai una sentenza di condanna a 21 anni meno 7 per quattro stupidaggini che non sono reato? È la prima volta che la vedo in tanti anni di operato”.

“Se lei pensa – conclude l’avvocato – che sia un operato corretto quello di chi ha contribuito a una condanna a 20 anni meno 7 non siamo d’accordo”.

Guarda il video