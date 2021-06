Palermo, la prima mossa per il futuro è la conferma di Filippi

PALERMO – Il Palermo programma il futuro. Il club di viale del Fante ha già annunciato l’ufficialità del tecnico per la prossima stagione e si tratta di Giacomo Filippi, che ha guidato la squadra per la parte finale di campionato concluso qualche settimana fa.

Una conferma che, da diverse settimane, era nell’aria ma che non era ancora ufficiale. Una ufficialità, che rispetto alla scorsa stagione che quando l’annuncio dell’arrivo di Boscaglia arrivò solo ad agosto, arriva con un po’ di anticipo e che può solo essere utile per la costruzione della squadra. Il tecnico è stato chiaro e ha già detto alla dirigenza di aspettarsi almeno cinque se non sei elementi per rinforzare la squadra, ma questo dovrà prima passare dalle cessioni.

Alcuni addi si sono già registrati e si tratta del portiere Fallani, che potrebbe tornare in prestito dalla Spal, ma anche del terzino Corrado tornato all’Inter, che sarà sostituito da un terzino di esperienza in Serie C. Anche in mediana si cercano dei tasselli perché Martin non avrà rinnovato il proprio contratto e in partenza ci potrebbe essere anche Broh.

In avanti da decidere il futuro di Lucca, che potrebbe portare denaro fresco nelle casse del club e di Saraniti, che interessa a diversi club e che in stagione ha avuto qualche problemino con Filippi, al punto tale da lasciarlo fuori dai convocati quando i rosa sfidarono la Viterbese.

Oltre al calciomercato sarà decisivo il contributo di Filippi. Nello scorso campionato il tecnico, quando gli fu affidata la guida della squadra, riuscì a dare la scossa perché l’intero gruppo sembrava un po’ sfiduciato e il suo entusiasmo fu decisivo per la ricorsa al settimo posto, ma c’è da sperare che alle prime difficoltà la squadra non si sfilacci e resti unita.