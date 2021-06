Palermo, Lucca torna a casa e ringrazia

PALERMO – Il calciatore del Palermo con il futuro più incerto è l’attaccante Lorenzo Lucca. Il classe 2000 ha chiuso la stagione con tredici gol all’attivo, che gli sono valsi l’attenzione di diverse società di categorie superiori. La sua cessione permetterebbe alla società di incassare denaro fresco da investire per rinforzare la rosa per la prossima stagione.

L’attaccante ha saltato le gare dei playoff a causa di un problema al ginocchio sinistro che l’ha costretto ad operarsi per effettuare la regolarizzazione del corno posteriore del menisco mediale. In questi giorni l’ex Torino è rimasto nel capoluogo siciliano per allenarsi e continuare l’iter riabilitativo, ma da ieri è tornato a casa.

Lo testimonia una storia Instagram postata dallo stesso attaccante che scrive “Back to home, grazie Palermo…”. Non è un messaggio d’addio, ma poco ci manca.