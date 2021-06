Scarcerato evade dai domiciliari dopo tre giorni, ora è di nuovo in cella

SIRACUSA – Scarcerato appena 3 giorni fa a seguito di un arresto per detenzione illegale di armi e munizioni ed ammesso al beneficio degli arresti domiciliari, appena tornato a casa un ventitreenne siracusano ha avuto una violenta lite con il padre al culmine della quale, preso dall’ira, ha deciso di lasciare l’abitazione ed andarsene. Protagonista un giovane di Siracusa. La fuga è però durata poco, perché poco dopo una pattuglia dei carabinieri ha effettuato un controllo domiciliare ed ha constatato l’evasione del giovane, che poco dopo è stato rintracciato mentre si aggirava in una via adiacente.

Il giovane ha maldestramente cercato di sfuggire alla cattura arrampicandosi sul tetto dell’abitazione, ma è stato subito raggiunto ed ammanettato. Le intemperanze si sono quindi concluse con un nuovo arresto, questa volta con destinazione il carcere ‘Cavadonna’.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA