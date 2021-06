Seap Aragona, si lavora per la finale playoff

AGRIGENTO – La Seap Dalli Cardillo Aragona prepara la finale per la serie A2 contro il Volley Vicenza. Gara 1 si giocherà sabato 19 giugno a Vicenza alle ore 20:30. Diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallavolo Aragona.

Termina oggi un’altra intensa settimana di allenamenti in vista della gara di andata della finale playoff per la promozione in Serie A2. Le biancazzurre, agli ordini di coach Massimo Dagioni e del suo staff, hanno svolto un ottimo lavoro tra sedute in sala pesi ed esercizi tecnico tattici al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.

Le atlete stanno preparando nel migliore dei modi il doppio confronto con il Volley Vicenza che vale il salto nel secondo massimo campionato nazionale di pallavolo. La partita di andata si giocherà sabato 19 giugno al Palagoldoni di Vicenza alle 20.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona con la telecronaca di Davide Sardo.

Il match di ritorno è in programma sabato 26 giugno alle ore 18 al PalaNicosia di Agrigento.