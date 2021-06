CEFALÙ (PALERMO) – Un uomo di 74 anni è morto in un incidente sulla strada statale 113 nei pressi della zona di Cefalù. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. I medici del 118 hanno cercato di rianimare l’uomo rimasto incastrato nel veicolo. Ma alla fine per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

