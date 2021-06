Trapani, il Comune chiede garanzie a Minore

TRAPANI – Il calcio a Trapani potrebbe rivedere la luce presto e potrebbe farlo grazie all’imprenditore palermitano Ettore Minore, che è l’unico ad aver dato seguito alla manifestazione d’interesse presentata al sindaco Tranchida.

Minore, però, dovrà presentare al Comune tutte le garanzie economiche entro e non oltre le 14 di lunedì prossimo. L’imprenditore, scrive “Repubblica”, ha già elaborato la strategia per dimostrare la sua solidità finanziaria, recapitando a diversi giornalisti trapanesi una mail allegando la rivista chiamata “Ceo Today Magazine”, che vede ritratto lui in copertina, che afferma “ogni anno il 15 di giugno, il Magazine premia il miglior Amministratore delegato per il proprio settore e nei paesi in cui opera. Il 2021, con la I.T.M. Ltd di Hong Kong, ha visto come vincitore il sottoscritto. Per me è un orgoglio visto che in precedenza negli anni in copertina ci sono stati Bezos, Musk e Zuckerberg”.

Minore, comunque, dovrà fare attenzione al Dattilo. Continua, infatti la trattativa intavolata da una cordata di imprenditori pronti a rilevare il club e cambiarne la denominazione.