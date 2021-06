ROMA – Ieri l’annuncio in conferenza stampa da parte del ministro della Salute Roberto Speranza e del coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli: il vaccino anti-Covid AstraZeneca soltanto per gli over 60. oggi arriva la circolare ‘di aggiornamento’ del ministero della Salute che mette le cose nero su bianco.

Il documento, firmato dal direttore della Prevenzione del ministero Gianni Rezza, indica che il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca “viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo)”. Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, si legge, “il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose”.

Anche la Regione Siciliana si adegua e comunica che alla luce della circolare nell’Isola l’iniziativa ‘Open Day’, che si aggiunge alla normale programmazione vaccinale, è riservata alla popolazione di età pari o superiore a 60 anni. L’assessorato regionale alla Salute comunica che a coloro che hanno un’età inferiore ai 60 anni e hanno già ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, secondo le disposizioni nazionali previgenti, saranno garantite le seconde dosi con sieri Pfizer o Moderna, a partire da domani, domenica 13 giugno.

