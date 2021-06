IN VIA ALTOFONTE

PALERMO – Furto nella notte nell’impianto sportivo gestito dal Cus in via Altofonte a Palermo. I ladri la scorsa notte sono entrati nella palestra e hanno portato via diversi attrezzi ginnici. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La denuncia è stata presentata dal responsabile della struttura.

