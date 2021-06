Catania, la Sigi ha deciso: il club verrà ricapitalizzato

CATANIA – Si lavora senza sosta in casa Sigi per cercare di garantire un futuro roseo al club. I soci che gestiscono la società hanno preso una decisione importante, cioè quella di operare per la ricapitalizzazione. Nelle casse del club verranno immesse somme di denaro per iscrivere la squadra e programmare il futuro.

A questa decisione da parte dei soci si aggiunge la continua ricerca di gruppo interessati ad entrare nel club. In tal senso continuano i dialoghi. Gli investitori, scrive l’edizione odierna de ” La Gazzetta dello Sport”, con la prospettiva dell’iscrizione della squadra al prossimo campionato sarebbero più sereni. In questo caso si potrebbe procedere per gradi. Si potrebbe trovare l’accordo con qualche investitore ed iscrivere la squadra al campionato di Serie C.

Dopo queste mosse si dovrà operare sul calciomercato per rinforzare la squadra a disposizione di mister Baldini, che rimarrà ai piedi dell’Etna con la speranza di poter lottare per la promozione in Serie B, ma non sarà cosa semplice viste le avversarie che prenderanno parte al Girone C di Serie c