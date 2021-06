Catastrofe e caos, Palermo: il cimitero della politica VIDEO

Palermo somiglia a un cimitero grandissimo e caotico. E’ il cimitero senza umanità che non riesce a seppellire i suoi morti. E’ il cimitero della speranza che ha lasciato il posto alla rassegnazione. Ed è il cimitero della politica. Un governo che non governa. Una maggioranza che non sa fare la maggioranza. Un’opposizione che non sa fare l’opposizione. Tutti pensano alle prossime elezioni, mentre la città affonda. Siamo tornati nella vergogna dei Rotoli, abbiamo girato un video, raccontandovi tutto.

