PALERMO – Lunghe code lungo l’autostrada A29 in ingresso a Palermo. I tanti che hanno deciso di approfittare della bella domenica di sole e alte temperature per andare a fare un bagno sul versante occidentale dell’Isola, verso la costa trapanese, ora sono alle prese con il rientro. Rallentamenti al traffico si registrano lungo al Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo siciliano, già allo svincolo di Villagrazia di Carini, prima dell’uscita dell’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’. Si sta formando un lungo serpentone di auto.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA