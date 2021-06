Gli effetti collaterali della paura: “Anziani no vax rischiano la vita”

CATANIA – Sono oltre 30 mila gli anziani sfuggiti alla campagna vaccinale. E purtroppo questa fascia di popolazione è quella più a rischio vita in caso di contagio. Al Cannizzaro di Catania continuano i ricoveri degli over 80 positivi e non vaccinati che presentano patologie gravi. L’infettivologo Carmelo Iacobello – che già alcuni giorni fa aveva lanciato l’allarme su LiveSicilia – è ancora più preoccupato visti gli ultimi accadimenti legati ad AstraZeneca.

“Il rallentamento della vaccinazione legato alla paura provoca un effetto collaterale drammatico – spiega il direttore di Malattie Infettive – noi troviamo ancora troppa gente ottantenne non vaccinata e questo chiaramente rappresenta un fattore di rischio. Nel mio reparto vi è una situazione di equilibri tra i dimessi e i nuovi ammessi”, dice.

Purtroppo il quadro non è confortante. “Ci sono ultraottantenni non vaccinati che rischiano la vita – commenta Iacobello – ma non perché non ci siano centri vaccinali, ma perché i cosiddetti caregiver – cioè chi li assiste e molte volte familiari – che si devono occupare dello stato di salute di questi soggetti o per motivi di tipo culturali, per motivi sociologici o per motivi di impegni lavorativi non sono in grado di portare i loro congiunti ai centri vaccinali.

Questo rappresenta un problema perché questi eventi che dovrebbero essere rari sono sempre più frequenti. Purtroppo – conclude Iacobello – l’anziano rispetto alle altre fasce d’età sviluppa se contrae il covid una patologia grave”