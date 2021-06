PALERMO – Sono 183 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.797 tamponi antigenici e molecolari. Nello stesso arco temporale si sono registrati cinque decessi e 154 guarigioni. In lieve aumento il numero degli attuali contagiati sull’Isola: sono 6.722, 24 in più rispetto a ieri. I dati sono contenuti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute e della protezione civile nazionale. La provincia con l’incremento di casi più consistente è Palermo, dove i nuovi positivi sono stati 32. Questi i dati delle altre province: Ragusa 31; Catania 30; Messina 21; Siracusa e Trapani 19; Caltanissetta 15; Enna 12; Agrigento 4. Scende il numero dei ricoverati in ospedale: i pazienti in regime ordinario sono passati dai 326 di ieri ai 310 di oggi. In salita per il secondo giorno consecutivo, invece, il dato sulle terapie intensive: ieri i ricoverati erano 43, oggi sono 47.

