Incidente mortale sulla A19: morto un 38enne

PATERNO’ – Un 38enne di Castel di Iudica è morto per le gravi ferite riportare in un incidente stradale avvenuto la notte lungo la A19 Catania-Palermo, nei pressi dello svincolo per Gerbini, in territorio di Paternò. A dare la notizia è il tg dell’emittente Star che spiega come sul posto siano intervenute le ambulanza del 118 senza che però ci fosse nulla da fare. La salma è stata sequestrata e trasferita al Policlinico di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ad intervenire sul posto dell’incidente i Vigili del Fuoco di Paternò e di Catania e la Polizia Stradale.