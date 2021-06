Istituzioni, al via il coordinamento dei presidenti dei consigli

CATANIA – I Presidenti dei Consigli Comunali dell’area Metropolitana di Catania, nel corso della riunione che si è svolto sabato a Palazzo degli elefanti hanno costituito ufficialmente il“Coo.Pe.C.C Catania”, Coordinamento Presidenti del Consiglio Comunale – Area Metropolitana di Catania, su invito del presidente del civico consesso del capoluogo etneo Giuseppe Castiglione.

Un organismo apartitico, formato dai 58 Presidenti dei Consigli Comunali dell’area metropolitana catanese, che si propone di contribuire alla piena realizzazione democratica, laica, moderna e qualificata della figura del massimo rappresentate del Consiglio Comunale. Tutto questo anche attraverso il suo ruolo e le funzioni esercitate in Consiglio Comunale inteso come luogo privilegiato di crescita umana e politica di ciascun componente, di formazione civile e culturale. L’obiettivo è di stabilire un rapporto dinamico con il territorio e per il territorio, sollecitando l’impegno del Sindaco e dell’amministrazione comunale in armonia con le determinazioni deliberate e dibattute in Consiglio Comunale e nell’azione dei singoli consiglieri e dei poteri loro riconosciuti dalle leggi, statuti e regolamenti locali.

A far parte degli organi direttivi del Coordinamento sono stati eletti all’unanimità dall’assemblea costituente del “Coo.Pe.C.C. Catania” Presidente: Claudio Nicolosi (Gravina di Catania) Vice Presidenti: Venerando Cacciola (Acicastello) – Ivan Antonio Maria Albo (San Gregorio di Catania) – Anna Maravigna (Valverde); Resp. della Comunicazione e Social: Andrea Zappala’ (Camporotondo Etneo); Resp. Disabilità-Pari Opportunità: Marinella Cascino (Fiumefreddo di Sicilia); Resp. Zona di Coordinamento Metropolitano: Sebastiano Di Stefano (Tremestieri Etneo); Resp. Zona di Coordinamento Calatino: Angelo Catania (Mineo); Resp. Zona di Coordinamento Ionico-Pedomontano: Carmen Vasta (Piedimonte Etneo); Tesoriere: Paolo Virzi’ (Mascali), nonché Il Presidente del Consiglio Comunale di Catania, componente di diritto dell’organo esecutivo, Giuseppe Castiglione.

“Da ogni parte della provincia di Catania – ha dichiarato il neoeletto presidente Nicolosi – i Presidenti del Consiglio Comunale degli enti locali si sono riuniti a Catania per dar vita all’organo giuridico che li rappresenterà in tutte le sedi istituzionali, attraverso iniziative che valorizzino non soltanto il ruolo del Presidente dell’organo consiliare ma le prerogative e funzioni destinate ai consiglieri comunali nello svolgimento del loro ruolo. Ringrazio i colleghi – ha concluso il Presidente Claudio Nicolosi – per l’unanime riconoscimento”.