L’attesa di ore e poi il blitz per bloccare lo spacciatore

TRAPANI – Un arresto per droga a Trapani. In azione la squadra mobile della questura che ha bloccato un giovane pusher: quest’ultimo solitamente nascondeva la droga nel giardino adiacente alla villa comunale in disuso, per poi recuperarlo all’alba per spacciarla.

I poliziotti, mimetizzati tra le siepi, hanno atteso per ore l’arrivo del giovane spacciatore, fino a quando, nella prima mattinata, si è materializzato prelevando tra gli anfratti un marsupio scuro munito di tracolla, dirigendosi poi verso l’agglomerato urbano vicino. Pochi istanti e gli agenti sono usciti allo scoperto ma l’agile pusher, alla loro vista, ha iniziato una fuga forsennata, cercando di dileguarsi tra i palazzi. Poco dopo gli agenti lo hanno circondato e nonostante avesse cercato di allontanarsi nuovamente, sbracciando e sgomitando, sono riusciti a bloccarlo.

Nel marsupio sono state trovate quattro confezioni in plastica contenenti 90 dosi di droga, tra cocaina ed eroina, per circa 25 grammi .Per il pusher sono scattate così le manette ed è finito ai domiciliari: dovrà rispondere di detenzione ai fini spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

