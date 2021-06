SANTA CATERINA VILLARMOSA (CALTANISSETTA) – Il presidente della Regione Nello Musumeci potrebbe firmare l’ordinanza di zona rossa per Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) a partire da domani. E’ quanto anticipato dal sindaco Giuseppe Ippolito.

A Santa Caterina Villarmosa attualmente i casi di Covid sono 26, con un incremento di 6 casi nelle ultime 24 ore. “Sicuramente ci sono stati comportamenti non adeguati alla situazione – ha detto il sindaco Ippolito – i cittadini, probabilmente, si sono convinti che avessimo conquistato una situazione di normalità e invece non era così e questo è il risultato”. Dubbi sull’origine del focolaio.

“Ci sono dei positivi all’interno di un call center di una ditta privata – spiega il sindaco – ma non sono nelle condizioni di dire se il focolaio sia partito da lì. Ho sentito il responsabile e mi dice che buona parte dei dipendenti sono vaccinati e hanno continuato ad adottare tutte le misure di sicurezza, in termini di distanziamento, disinfezione e mascherine. Lui esclude che possa essere stata l’origine del problema. Quindi non ci sono le condizioni per poterlo affermare o negare. I positivi sono tutte persone tra i 30 e i 40 anni. Auspico la zona rossa, so che già l’Asp ha comunicato i dati dei contagi settimanali alla Regione e c’è stato un incremento di 18 casi, per noi erano sufficienti 12 nuovi casi. Sono in attesa che il presidente della Regione firmi l’ordinanza. Ho sentito l’ufficio di gabinetto del presidente Nello Musumeci e mi dicono che già da domani potrebbe essere pronta”. (ANSA).

Aggiornamento

“Nuova zona rossa in Sicilia. Si tratta del Comune di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, dove è avvenuto un considerevole aumento di positivi al Covid. A breve il presidente della Regione Nello Musumeci firmerà l’ordinanza che avrà efficacia da martedì 15 giugno. Le misure restrittive, adottate su richiesta dell’Asp nissena e sentito il sindaco, cesseranno giovedì 24”. Così si legge in una nota della Regione.