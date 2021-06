In Sicilia anticipo d’estate, sole e temperature in aumento

PALERMO – Giornate di sole e temperature in aumento. Queste le previsioni per la Sicilia fino alla giornata di martedì 15 giugno. Secondo le informazioni consultabili su ‘meteoam.it’, il sito dell’Aeronautica militare, il cielo sull’isola nelle prossime ore sarà prevalentemente sereno. I mari saranno poco mossi, se si esclude un moto in aumento per quanto riguarda lo Ionio. Le temperature sono in generale aumento: oggi, domenica 13 giugno, si va dai 30 gradi di Trapani ai 25 di Enna, ma lunedì si registrerà un lieve rialzo e martedì si raggiungeranno punte di 32 gradi.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA