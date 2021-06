PALERMO – Le Associazioni ADIS, ADVS, Aimatos, Fratres e Thalassa cercano urgentemente laureati in medicina ed infermieri professionali disponibili a lavorare, su compenso retribuito, presso le rispettive sedi, per consentire le attività di raccolta sangue sul territorio di Palermo e provincia.

“Abbiamo necessità di assumere al più presto medici ed infermieri per poter organizzare le raccolte di sangue, sia presso le sedi di Palermo, sia presso le autoemoteche dislocate periodicamente in diversi comuni della provincia”: è questo l’appello congiunto lanciato dalle Associazioni palermitane. L’attuale carenza di personale medico-infermieristico disponibile, determinatasi nel corso dell’emergenza Covid, rischia di inficiare fortemente l’organizzazione delle raccolte, soprattutto nell’imminenza della stagione estiva in cui, purtroppo, si registra spesso un calo nel numero delle donazioni di sangue. “Ci rivolgiamo, in particolare, ai neolaureati e agli infermieri: abbiamo bisogno di voi, siamo pronti ad assumervi! Facciamo appello alla vostra vocazione e alla vostra professionalità al servizio degli altri: aiutateci ad aiutare!”. Per candidarsi, basta inviare una mail a: [email protected] o un messaggio whatsapp al 3493728129

