Per un problema di "non conformità"

JOHANNESBURG (SUDAFRICA) – Il Sudafrica ha deciso di ritirare dal mercato due milioni di dosi del vaccino anti Covid prodotto dalla Johnson & Johnson (J&J) negli Stati Uniti a causa di “un problema di non conformità”: la decisione segue l’annuncio di venerdì scorso della Food and Drug Administration statunitense secondo cui circa 60 milioni di dosi del vaccino J&J saranno scartate a causa di una possibile contaminazione.

Le dosi sono state prodotte nello stabilimento di Baltimora in cui tante problematiche si sono verificate. I test avevano rivelato che i componenti del vaccino britannico AstraZeneca, prodotto nella stessa fabbrica, erano stati mescolati per errore nella formula di J&J. Il ministro della Salute sudafricano, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, che ha ammesso “un passo indietro nel programma di vaccinazione” del Paese, aveva detto ieri che i lotti in questione sono conservati in un laboratorio high-tech a Port Elizabeth (Sud). Il laboratorio sudafricano Aspen importa i componenti del vaccino J&J da questo sito e li confeziona sul posto.