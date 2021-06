ACR Messina, Novelli: “Non ci regala niente nessuno”

L’incontro valido per la 32^ giornata del Girone I di Serie D tra Licata e ACR Messina è terminato con il risultato finale di 1-1 grazie alle reti di Izco (3′) e Lomasto (60′). La squadra messinese rimane in testa alla classifica a quota 68 punti e rimanda la conquista dei tre punti alla prossima gara, con un occhio anche al campo dei cugini dell’FC Messina, secondi in graduatoria con ben 66 punti. Al termine dell’incontro tra Licata e ACR, ha parlato ai microfoni del club proprio il tecnico dei peloritani, Raffaele Novelli, per analizzare l’incontro e proiettarsi al match successivo.

“Non abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo muoverci in modo diverso e chiudere alcuni spazi. Molte volte queste partite, sotto l’aspetto psicologico, non ti portano ad avere quella serenità e quella lucidità di andare a trovare degli spazi importanti. Non ci regala niente nessuno, dovrà passare tutto attraverso la nostra forza. La lotta con l’FC continua, noi sappiamo che dobbiamo cercare di fare qualcosa di diverso soprattutto nei primi 20 o 30 minuti. Affronteremo squadre che se la vogliono giocare, passa tutto dalla nostra forza. Siamo allenati, non cambia niente, dobbiamo solo migliorare un po’ la fase iniziale degli incontri”.

Insieme al mister, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche l’autore del gol del pari Paolo Lomasto: “Abbiamo affrontato una buona squadra, se vincevamo oggi facevamo un passo importante verso il nostro obiettivo. Cercheremo di vincere mercoledì. Non siamo riusciti a fare il gol del 2-1 e abbiamo visto anche il video del gol che ci hanno annullato. Anche se vincevamo oggi, mercoledì servivano pure i tre punti. Andiamo in difficoltà nei primi minuti di gioco dopo le soste, miglioreremo anche in questo già da mercoledì. Tifosi? Vederli sugli spalti dopo più di un anno è una sensazione bellissima, li aspettiamo ancora più carichi per il prossimo incontro”.