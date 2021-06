Caronia firma la sfiducia a Orlando e lascia Forza Italia

PALERMO – La parlamentare all’Ars Marianna Caronia lascia Forza Italia. Il pomo della discordia è la sfiducia al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che Caronia ha firmato in qualità di consigliera comunale. “L’avevo scritto qualche giorno fa e così è stato – spiega -. La mozione di sfiducia a Orlando, che con altri consiglieri ho firmato stamattina, è finalmente un elemento di chiarezza, che costringe tutti ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ai palermitani. Serve anche a rendere chiaro chi è davvero opposizione e chi è la stampella di Orlando”.

“Prendo atto che anche Forza Italia vuole condannare la città ad essere governata da Orlando per un altro anno, a differenza di chi vuole mandare presto a casa questa giunta per tutti i danni che ha arrecato e potrebbe continuare ad arrecare ai palermitani – prosegue -. Non mi stupisce, dopo che ormai da mesi Forza Italia, anche al massimo livello regionale e all’Ars, ha palesemente voltato le spalle a Palermo. A questo punto non posso che lasciare il partito – annuncia – e proseguire la battaglia per contribuire senza impedimenti a liberare la nostra città. Se infatti Orlando resterà un altro anno, potranno solo aggravarsi i problemi che egli stesso e la sua Amministrazione hanno causato e di cui si renderanno corresponsabili anche coloro che impediranno di mettere fine a questa terribile agonia, tenendo in sella questo Sindaco ancora un anno. Ma mi auguro che ciò non accada, perché o si è con Orlando o si è con Palermo”.

