Catania, incertezza sul futuro: gli eventuali soci aspettano l’iscrizione

CATANIA – La data del 28 giugno si avvicina. Quella sarà la data ultima per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Il Catania sta lavorando per arrivare a quella data senza patemi.

La dirigenza deve assolutamente rispettare le richieste economiche e vorrebbe trovare la soluzione giusta. Alcuni gruppi stanno esaminando i bilanci del club, ma non è detto che vogliano entrare subito in società. Magari aspetteranno che venga iscritta la squadra per poi immettere denaro nelle casse della società, in modo tale da non rischiare prima. In attesa di questi, però, i soci della Sigi dovranno dovranno ricapitalizzare, ma prima di prendere questa decisione si attende l’incontro a Torre del Grifo con due gruppi interessati ed entrare nel club.

In attesa dell’iscrizione, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, ci sono anche il tecnico Baldini, ed i responsabili dell’area tecnica Pellegrino e Guerini. Il tecnico ha avuto qualche contatto con altre società, ma ha preferito declinare in attesa che il Catania risolva la proprie problematiche, ma se non dovessero essere risolte potrebbe anche rischiare di rimanere tagliato fuori e, quindi, di rimanere a guardare.