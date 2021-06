G20 a Catania, vertice in Prefettura

Catania– A Palazzo del Governo del capoluogo etneo si e’ svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto Maria Carmela Librizzi per un focus sulla stato della programmazione degli eventi connessi al G 20 che si svolgeranno a Catania il 22 e 23 giugno prossimi e che prevedono le riunioni dei ministri dell’Istruzione e del Lavoro degli Stati membri. La riunione e’ servita a fare un punto di situazione sui vari aspetti dell’iniziativa, dall’arrivo delle delegazioni estere, allo svolgimento delle riunioni ministeriali e delle iniziative connesse. In particolare l’attenzione si e’ concentrata sulla previsione di scali alternativi, Palermo e Comiso, nel caso l’aeroporto catanese dovesse essere chiuso per eventuale attivita’ dell’Etna. Si sta provvedendo anche ad una aggiornata ricognizione dei siti interessati dalle manifestazioni anche sotto il profilo della sicurezza. Nel corso della riunione e’ stata poi prevista la messa a punto del piano di emergenza sanitario a cura del 118 d’intesa con l’Asp. E’ stata definito il quadro di intervento dei Vigili del fuoco sui siti. Ingente sara’ l’impiego delle forze di polizia nelle attivita’ di prevenzione e controllo ai fini di assicurare il regolare svolgimento dell’evento che puo’ costituire per la citta’ una importante vetrina proiettata in uno scenario internazionale. Tutte le attivita’, di cui oggi si sono delineate le linee strategiche, saranno pianificate in dettaglio in tavoli tecnici in Questura. Nella prefettura il 22 e 23 giugno prossimi sara’ attiva una cabina di regia. (ANSA).