G7, Draghi annuncia: “Rivedremo le intese della Via della Seta”

ROMA – Mario Draghi è tornato dalla Cornovaglia dopo un ultimo bilaterale con il premier australiano Morrison e oggi ripartirà per Bruxelles per partecipare al primo vertice della Nato del dopo Trump, pochi giorni prima dell’incontro con Putin a Ginevra. A Carbis Bay si è molto parlato della Cina e dei diritti umani violati in diversi Paesi. La posizione definita nel vertice – ha detto Draghi – “riflette la nostra”, e l’Italia “rivedrà la posizione sulla Via della Seta” mentre Biden ha ribadito di non volere un conflitto ma che Pechino deve agire con maggiore responsabilità. La Cina liquida il G7: “Un piccolo gruppo non decide per il mondo”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA