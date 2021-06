Granata punge Musumeci: “Revochi autorizzazione a impianto fotovoltaico”

SIRACUSA – L’assessore Fabio Granata pungola il presidente Musumeci. “Sabato 19 giugno inizia la mobilitazione contro i mega impianti di fotovoltaico in Sicilia, in difesa del paesaggio, dell’agricoltura, del patrimonio materiale e immateriale e della biodiversità e per la difesa dei beni comuni.

Lo faremo direttamente sui luoghi individuati dagli speculatori per far percepire a tutti la incredibile Bellezza che si pretende di contaminare.

Autorizzare da parte della Regione Siciliana la installazione, solo per gli interessi speculativi di un fondo di investimento inglese, di migliaia di pannelli solari per una estensione di oltre 100 ettari nel cuore del Parco degli Iblei e di importanti siti inseriti nella W.H.L Unesco, sconvolgendo la preziosa biodiversità e il paesaggio rappresenta una vera follia.Se poi tutto avviene in sfregio alla volontà politica espressa delle Amministrazioni di Canicattini Bagni, Siracusa e Noto, e della popolazione, prediligendo così l’interesse economico di pochissimi sulla volontà degli abitanti, diventa un fatto gravissimo”

Con queste parole Fabio Granata, Presidente di Articolo 9 e Assessore alla Cultura della Citta di Siracusa, preannuncia la mobilitazione per il 19 giugno.

“La parola passi a Musumeci. Revochi l’autorizzazione perché con operazioni simili altro che bellissima diventerà la Sicilia…Anzi, sabato prossimo venga con noi a fare una passeggiata sui luoghi per rendersi conto della Bellezza dei luoghi e delle conseguenze del progetto autorizzato dalla Regione”, dice Granata.