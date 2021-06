Incidente e lunghe code sulla A18

CATANIA. Si è ribaltato su di un fianco causando, di fatto, la chiusura dell’autostrada A18 all’altezza dello svincolo per Giarre in direzione Messina: da lì in poi. Uscita obbligatoria per gli automobilisti ad Acireale.

L’autista del tir avrebbe perso il controllo del mezzo pensante finendo per occupare tutta la carreggiata, l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 6 di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti, gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118.

Si registrano lunghissime code già da poche centinaia metri dopo il casello di San Gregorio.