Lampedusa, nuovo sbarco: migranti trasferiti a Caltanissetta

Sono 42 i migranti, compresi quattro minorenni e undici donne, sbarcati dalla notte scorsa a Lampedusa. Altre 60 persone, soccorse al largo, sono in arrivo. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, è in corso il trasferimento di 100 migranti con il traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Il gruppo verrà poi accompagnato al Cara di Crotone. Circa 80, nel pomeriggio, lasceranno la struttura di contrada Imbriacola a Lampedusa e saranno trasferiti con una motovedetta. La loro destinazione finale, in bus, è il centro d’accoglienza di Caltanissetta. (ANSA).