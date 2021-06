Legalità, Serracchiani (Pd) a Belpasso: “Condorelli? Un esempio”

BELPASSO – “Venire qui per noi era un dovere. Anzi grazie questa opportunita’ e’ stata possibile. Credo che sia stato un dovere essere a Belpasso, esserci rimasti, avere mantenuto l’attivita’ qui, ed essere un pezzo importante di questo territorio io credo faccia onore a Condorelli, ma lo faccia anche a tutto il paese”. Lo ha detto Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera del Pd durante un tour sulla legalita’ in Sicilia, nel bar di Belpasso del cavaliere Giuseppe Condorelli che ha denunciato ai carabinieri di Catania un tentativo di estorsione alla sua azienda dolciaria.

“Il suo e’ stato un gesto normale – ha aggiunto Debora Serracchiani – ma forse noi abbiamo bisogno di questa normalita’. Credo sia stato un gesto importante anche perche’ nella vita servono gli esempi. Serviranno ai suoi figli e anche ad un bel pezzo di societa’. Questo esempio deve essere protetto perche’ siamo in un momento nel quale questi gesti valgono di piu’. Credo che servano a dare coraggio a chi non ce l’ha. E per dare quell’esempio di cui la nostra societa’ ha drammaticamente bisogno tanto piu’ dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto della pandemia”. (ANSA).