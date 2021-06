Picchia la moglie e la aggredisce con un coltello: arrestato

Per anni avrebbe costretto la moglie a subire episodi di violenza fisica e psicologica, arrivando anche a minacciarla di morte e aggredendola con un coltello. Dedito al gioco d’azzardo, secondo quanto ricostruito dalle indagini della polizia, obbligava inoltre la donna, la sola a lavorare in famiglia, a finanziarlo quotidianamente.

E’ l’accusa contestata al marito della vittima, un 51enne disoccupato, arrestato per maltrattamenti in famiglia dalla polizia di Messina in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della locale Procura (ANSA).