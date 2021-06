Prorogato appalto pulizia mezzi Amat: “Salvi 40 posti di lavoro”

“Abbiamo appreso della proroga dell’appalto di pulizia dei mezzi Amat di Palermo”, ne dà notizia Mimma Calabrò, segretario regionale della Fisascat Cisl.

Che prosegue: “I 40 lavoratori che, da anni, svolgono il servizio possono tirare un sospiro di sollievo. Nei fatti, l’internalizzazione del servizio in Reset da un lato avrebbe lasciato senza alcuna occupazione 40 lavoratori, dall’altro non avrebbe risolto i problemi strutturali lamentati dai dipendenti”.

La sindacalista spiega che che “si trattava di un incremento orario a tempo determinato e per pochissime unità a fronte di una platea di oltre 1300 dipendenti che nel passaggio da Gesip in Reset hanno lasciato pezzi di salario e di diritti e che, ancor oggi, attendono di essere trattati alla stregua dei lavoratori di tutte le altre partecipate. Sarebbe stato paradossale, in un periodo segnato dall’emergenza pandemica che ha acuito la crisi economica e sociale – conclude Calabrò – fare scelte che sicuramente avrebbero innescato meccanismi di cannibalismo sociale. Non abbasseremo la guardia, continueremo a stare a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori”.