LA GUIDA AL VACCINO

Abbiamo intervistato in video il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid della città metropolitana di Palermo, e gli abbiamo chiesto una ‘guida al vaccino’, dopo i recenti cambiamenti su AstraZeneca e Janssen. Ecco le informazioni necessarie per chi va a vaccinarsi nell’hub della Fiera del Mediterraneo.