Telimar, quattro bronzi ai campionati assoluti di canottaggio

Sono state quattro giornate intense per la Canottieri TeLiMar, che torna a Palermo dopo aver conquistato quattro Bronzi ai Campionati Italiani Assoluti che si sono disputati a Gavirate.

Per il Club dell’Addaura, a podio il Doppio Pesi Leggeri di Claudio Provenzano e Alessandro Di Liberti, equipaggio già Campione Italiano Under 23 che quest’anno ha trovato nuove motivazioni per tornare a gareggiare ad alti livelli; Bronzo anche per Emanuele Gaetani Liseo e Gianluca Cassarà nella difficile specialità del Due Con, che ha reso celebri i successi dei fratelli Abbagnale; terzo posto conquistato anche da Alessandro Durante, già vittorioso alla Coppa del Mondo una settimana fa, con Gianluca Cassarà nel Due Senza Pesi Leggeri.

Tra le donne, Bronzo per il Quattro di Coppia composto da Violante Lama, Elena Armeli, Giorgia Pecoraro ed Elena Dragotto, che coniuga passato recente, presente e futuro del Club palermitano.

Le quattro medaglie e i diversi buoni piazzamenti ottenuti dagli altri equipaggi hanno permesso al team guidato dal Direttore Tecnico Marco Costantini di confermarsi a Gavirate leader tra le società siciliane. Inoltre, sul lago di Varese il Club dell’Addaura è sceso in acqua in tutte le categorie, dai Ragazzi ai Senior ai Pararowing, ottenendo buoni piazzamenti e permettendo a tutto il team di «continuare a fare esperienza ad alti livelli, per proseguire il percorso di miglioramento – afferma Costantini -. In particolare – aggiunge il capo allenatore –, gare di questo tipo sono occasioni uniche per i più giovani, da sfruttare fino in fondo. Il confronto con i pari età di tutta Italia – spiega -, spinge gli atleti a lavorare con costanza per continuare a perfezionare la tecnica e spostare sempre più in alto l’asticella dei propri limiti».

A chiusura di questo ottimo week-end di gara, infine, è arrivata la convocazione per Emanuele Gaetani Liseo in maglia Azzurra: insieme a Cesare Gabbia (MM Sabaudia-SC Elpis), Salvatore Monfrecola (MM Sabaudia-RYCC Savoia) e Alfonso Scalzone (GN Fiamme Gialle-RYC Savoia) sarà a Sabaudia dal 15 al 20 giugno come sparring partner per il Quattro Senza Olimpico.