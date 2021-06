Violenta rissa in condominio: quattro feriti, uno colpito con martello

Nel pomeriggio di sabato personale delle volanti è intervenuto presso uno stabile di via Pelagie dove si era appena consumata una rissa tra condomini. Gli agenti hanno appurato che a seguito di litigi protrattisi nel tempo per futili motivi gli inquilini del primo piano e quelli del secondo, erano venuti alle mani e successivamente altri condomini si era uniti alla zuffa. Sul posto sono state identificate quattro persone che risultavano ferite e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche; due di esse venivano refertate con prognosi di giorni 7 per contusioni e piccole ferite lacero contuse, un altro riportava un trauma cranico riferendo di essere stato colpito con un martello e l’ultima con prognosi di giorni 30 per frattura delle ossa nasali. Tutti e quattro i soggetti venivano quindi deferiti all’AG per il reato di rissa aggravata.