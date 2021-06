Architetto caduto in una voragine, sequestrato il cantiere Iacp

Il cantiere si trova alle spalle della squadra mobile di Palermo in un'area densamente abitata

PALERMO – E’ stato sequestrato il cantiere edile dove ieri mattina l’archeologa Maria Stella Nicoletti, 51 anni, è caduta dentro una voragine che le si è aperta sotto i piedi durante un sopralluogo. Qui erano in corso i lavori in un cantiere dello Iacp per costruire 15 alloggi popolari.

Durante gli scavi sono stati trovate resti della Palermo dei secoli scorsi. L’archeologa stava eseguendo analisi e perizie per conto della ditta che stava realizzando i lavori già da alcuni giorni. Ieri sera dopo i primi riscontri da parte degli agenti di polizia e dai funzionari dell’ispettorato del lavoro dell’Asp è stato disposto il sequestro dell’area di cantiere. Si dovrà verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere della questura. Il cantiere si trova alle spalle della squadra mobile di Palermo in un’area densamente abitata.