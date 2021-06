Non si esclude la pista delle estorsioni.

SIRACUSA – Paura a Siracusa. Una bomba carta è stata piazzata davanti a una tabaccheria di via Piave a Siracusa, intorno alle 23 di ieri sera. Un forte boato ha creato un po’ di scompiglio nel rione e alcune auto sono state in parte danneggiate dall’esplosione. Sulla vicenda indaga la polizia. Tra le ipotesi in campo c’è anche la pista delle estorsioni.