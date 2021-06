Catania, potrebbero arrivare nuovi soci

CATANIA – Dopo la decisione della giornata di ieri sulla ricapitalizzazione del club etneo, che prevederà un versamento di una somma di denaro per iscrivere la squadra al prossimo campionato della terza divisione italiana e programmare il futuro, in data odierna ci sono ulteriori aggiornamenti in merito alla squadra catanese.

Proprio in vista del campionato di Serie C 2021/2022, il Catania dovrebbe iscriversi entro il 25 giugno senza rischiare di arrivare fino all’ultimo giorno disponibile. L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, inoltre, riporta anche della possibilità che potrebbe sorgere per incontrare nuovi papabili soci. Sono ben tre le figure che potrebbero entrare a far parte del club, uno dei quali proprio di Catania, ma chiaramente i nomi non vengono rivelati. Proprio dopo il processo di ricapitalizzazione, infatti, verranno tenuti in considerazione gli incontri con soci, gli sponsor e i possibili acquirenti. Il futuro del Catania, dunque, si andrà delineando nei prossimi giorni.