Coronavirus: “In un video del 2017 pipistrelli nel laboratorio di Wuhan”

L’Istituto di Virologia di Wuhan teneva pipistrelli vivi in gabbia. Lo rivela SkyNews Australia in base a un inedito filmato

del 2017 di cui è entrata in possesso, girato all’interno della struttura. Immagini che smentirebbero la versione dell’Oms che aveva bollato l’ipotesi come “cospirazionismo”. SkyNews Australia precisa che si tratta del video ufficiale – in cui si

vedono addetti che nutrono i pipistrelli – dell’Accademia cinese delle scienze, girato in occasione dell’inaugurazione del

laboratorio nel maggio del 2017.

Shi Zhengli, dell’Istituto di Virologia di Wuhan, ha ribadito che l’ipotesi che il Covid sia

sfuggito dal laboratorio di Wuhan è priva di fondamento: “Il mio laboratorio non ha mai condotto o collaborato alla conduzione di esperimenti che migliorano la virulenza dei virus”, ha detto al New York Times.