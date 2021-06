Covid, dall’Aifa ok alla vaccinazione mista per gli under 60

ROMA – Covid, dall’Aifa arriva l’ok per la vaccinazione mista agli under 60. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la vaccinazione mista per gli under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di AstraZeneca, ma le Regioni continuano ad andare in ordine sparso. Chi si adegua alle indicazioni e chi continua a dire no al mix di vaccini, chi chiede più Pfizer e Moderna. L’Ema parla di “disinformazione” e ribadisce che il Vaxzevria “resta autorizzato per tutta la popolazione”. Scattano ulteriori aperture. Non in Gran Bretagna, dove Johnson ha formalizzato il rinvio di un mese per la minaccia della variante Delta.