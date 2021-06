Covid, la variante Delta spaventa Londra: riaperture rinviate

LONDRA – Covid, la variante Delta (comunemente conosciuta come variante indiana) spaventa il governo di Londra. Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato lo slittamento di quattro settimane dell’ultimo step di riaperture. “Penso sia sensato aspettare ancora un po’ – ha detto il premier inglese – ma sono fiducioso che non avremo bisogno di più di quattro settimane”. Tutto posticipato al 19 luglio, quindi, quando nel Regno Unito scatterà la totale riapertura delle attività.

La causa è il boom di contagi della variante Delta arrivata dall’India e divenuta dominante nel Paese. I numeri dicono che è trasmissibile fino al 60% in più del ceppo precedente (o Alpha). Secondo diversi esperti, è consigliabile aspettare un altro mese per accrescere ulteriormente il numero di vaccinati.

In sostanza resteranno le limitazioni attualmente in vigore sul numero di persone ammesse in pub, ristoranti, cinema e agli eventi sportivi dopo le precedenti riaperture di fine maggio mentre discoteche e locali notturni restano per ora chiusi.