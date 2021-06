Di Somma: “Il Girone C della Serie C sarà come una Serie B”

Il prossimo girone C della Serie C si prospetta un vero e proprio girone infernale. A farne parte ci saranno squadre del calibro dell’Avellino, Catanzaro, Catania, Cosenza, Palermo e uno tra Acr ed Fc Messina, Taranto ai quali si aggiungo le squadre che hanno esperienza in questo girone, ma queste per blasone e storia fanno già paura.

A parlare del prossimo girone è stato il Ds dell’Avellino Salvatore Di Somma: “Dopo l’incontro che faremo io, Braglia e il presidente D’Agostino ne sapremo di più sul futuro. Con Braglia mi sento spesso, con lui ho un rapporto che dura da 40 anni, col presidente mi sono visto dopo la partita col Padova ed era molto dispiaciuto. L’ho sentito il giorno dopo, per il suo compleanno, e mi è sembrato di nuovo carico e pronto a ripartire, migliorando l’organico. Bisogna ripartire il prima possibile, con me, con Braglia o con un altro allenatore, per organizzarsi per il prossimo campionato che vedrà club importantissimi, come le neo-promosse Messina, Taranto e Campobasso. È un campionato di Serie B, con società di grande tradizione”.