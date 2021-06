L'Isola resta al primo posto in Italia per incremento giornaliero di positivi

PALERMO – I dati sull’epidemia Covid in Sicilia dicono che tra ieri e oggi sull’Isola si sono contati 200 nuovi positivi su 15.260 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l’1,3%. Con questi numeri l’Isola resta al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 8 e fanno salire il totale a 5.920.Il numero degli attuali positivi è di 6.367 con una diminuzione di 264 casi. I guariti sono 456.

Negli ospedali i ricoverati sono 343, 15 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 34, 5 in meno rispetto al bollettino precedente riequilibrando, così, gli aumenti dei giorni precedenti. La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo: con 20 casi, Catania 80, Messina 1, Siracusa 11, Trapani 15, Ragusa 10, Agrigento 28, Caltanissetta 24, Enna 11.

A destare massima allerta è sempre la ‘variante Delta’, o indiana, del virus. I nuovi dati dell’autorità sanitaria britannica Public Health England (PHE), tuttavia, hanno dimostrato che il vaccino AstraZeneca offre alti livelli di protezione contro questa variante. La circostanza è stata resa nota da AstraZeneca. I dati dal mondo reale del PHE, pubblicati come prestampa, hanno dimostrato che 2 dosi di vaccino sono efficaci al 92% contro il ricovero in ospedale a causa della variante Delta e non hanno mostrato decessi tra i vaccinati. Il vaccino ha anche mostrato un alto livello di efficacia contro la variante Alpha (ex inglese) con una riduzione dell’86% dei ricoveri e nessun decesso segnalato.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA