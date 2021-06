Eriksen: “Grazie a tutti per i messaggi, forza Danimarca!”

Christian Eriksen manda un messaggio dall’ospedale di Copenaghen. Dopo il malore avuto in campo durante l’incontro tra Danimarca e Finlandia, il centrocampista danese si mostra pubblicamente. Attraverso il proprio profilo Instagram, infatti, ha condiviso uno scatto dall’ospedale dove negli ultimi giorni ha effettuato tutti i controlli del caso. Inoltre, ha rivolto anche un pensiero a tutte le persone che hanno mostrato supporto e solidarietà.

“Ciao a tutti. Grazie infinite per i messaggi e per la vostra vicinanza da tutto il mondo – scrive il centrocampista dell’Inter –. Questo significa molto importante per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare qualche esame in ospedale ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca in vista della prossima partita”. Ecco il post che il numero 10 della Danimarca ha pubblicato sul noto social network.