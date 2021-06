Ersu Palermo, pubblicato il bando per le borse di studio 2021-22

PALERMO – Al via, da oggi, sul sito www.ersupalermo.it la partecipazione al bando di concorso Ersu 2021/22 per l’attribuzione di borse di studio, benefici e servizi agli studenti di università, accademie di belle arti e conservatori di musica della Sicilia occidentale. La scadenza per la compilazione della richiesta di partecipazione al bando – che durante l’anno accademico che sta per chiudersi ha visto a Palermo circa 12mila studenti beneficiari – è fissata entro le 14 del 31 luglio 2021.

“Per il concorso del prossimo anno accademico abbiamo voluto anticipare un po’ i tempi – dice Giuseppe Di Miceli, presidente Ersu Palermo – in modo tale che gli studenti che rientrano all’università o che si iscrivono per la prima volta possano essere messi, il prima possibile, nelle condizioni di studiare con i servizi e i benefici di cui hanno bisogno. Mi piace ricordare che CdA dell’Ersu, all’unanimità, ha approvato questo bando che è anche altamente innovativo sulle modalità di partecipazione totalmente online”.

“Auspichiamo che, per il prossimo anno accademico, cui si riferisce l’odierno bando, arrivi in Sicilia la prevista premialità da parte del governo nazionale, in modo tale che sempre un maggior numero di studenti aventi i requisiti possa vedere garantito il proprio diritto allo studio universitario”, aggiunge l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla. A partecipare potranno essere gli studenti universitari che si scriveranno al primo anno accademico o che sono già iscritti a Università degli studi di Palermo, Lumsa di Palermo, Accademia di BB.AA. di Palermo, Accademia di BB.AA. “Kandinskij” di Trapani, Accademia di BB.AA. e del Restauro “Abadir” di San Martino delle Scale, Accademia di BB.AA. “Michelangelo” di Agrigento, Conservatorio di Musica “Scarlatti” di Palermo, Conservatorio di Musica “Scontrino” di Trapani, Istituto Musicale “Toscanini” di Ribera.